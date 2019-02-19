Эсминец Donald Cook отправился в Черное море во второй раз с начала года

ТАСС, 19 февраля. Ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море через пролив Дарданеллы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба 6-го флота ВМС США.

Donald Cook начал 19 февраля проход через пролив Дарданеллы в северном направлении - в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - говорится в распространенном заявлении.

Куда конкретно следует эсминец, который базируется в городе Рота, пресс-служба ВМС США не раскрывает. В то же время она отмечает, что Donald Cook уже выполнял определенные задачи в Черном море месяц назад. В том числе он совершил заход 21 января в порт Батуми, где корабль участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. 28 января эсминец покинул акваторию Черного моря.

Наблюдение за эсминцем все это время вел сторожевой корабль российского Черноморского флота "Пытливый".

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход через турецкие проливы военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превышать 21 сутки.