Лидер Кубы заявил, что "гумпомощь" от США не покрывает ущерб от санкций против Венесуэлы

ГАВАНА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель считает прикрытием для вмешательства инициативы США о поставках гуманитарной помощи Венесуэле, а также что ее размер несоизмеримо ниже ущерба, нанесенного экономике страны действиями американской администрации. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter во вторник.

"Снова мы видим сокрытие вмешательства под видом якобы гуманитарной помощи. "Гуманитарная помощь" от США на сумму $20 млн вызывает усмешку, учитывая то, что ущерб, нанесенный финансовой блокадой, оценивается в $30 млрд", - написал лидер Кубы.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. Вашингтон, чтобы оказать ему поддержку, ранее заявил о готовности поставить в Венесуэлу продовольствие и медикаменты на сумму более 20 млн долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу США об оказании гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу" и призвал сограждан отказаться от нее.