Литва за $20 млн закупила в США ракеты к противотанковым комплексам Javelin

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Литва приобрела у США ракеты к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin на сумму свыше $20 млн. О том, что приобретенное вооружение поступило заказчику, сообщило во вторник минобороны балтийской республики.

Согласно сообщению, американские союзники оказали Литве по данному контракту финансовую помощь в размере $5 млн. "Закупаемая в США противотанковая система Javelin значительно повышает возможности средств сдерживания литовской армии", - отметил глава военного ведомства Раймундас Кароблис. Количество приобретаемой амуниции не называется.

Предыдущее сообщение о закупках Javelin было распространено минобороны в середине 2016 года. В нем утверждалось, что Литва приобретет у США переносные противотанковые ракетные комплексы и сопутствующее снаряжение на сумму около $8 млн.

Военные рекорды Литвы

Военные закупки Литвы в 2018 году увеличились на 15% до €265 млн. По росту темпов расходов на приобретение вооружений республика является одним из лидеров среди стран - членов Североатлантического альянса.

Оборонный бюджет 2018 года впервые в Литве достиг 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, такие военные ассигнования являются неформальной нормой для членов НАТО. Литва ранее никогда свою армию в таком объеме не финансировала, но планомерно повышала военные расходы. В 2016 году эти ассигнования составляли 1,48% ВВП, в 2017 году - 1,75% ВВП. Парламентские политические партии уже подписали меморандум о том, что на 2% нельзя останавливаться и к 2030 году следует выйти на уровень в 2,5% от ВВП.