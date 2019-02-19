СМИ: Трамп обсудил с президентом Республики Корея подготовку к саммиту с КНДР

ТАСС, 19 февраля. Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили по телефону подготовку к саммиту лидеров США и КНДР, который должен состояться 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Голубого дома (официальной резиденции президента Республики Корея) Ким Ый Гёма.

"Трамп рассказал о подготовке к саммиту в Ханое и переговорах между США и КНДР. Лидеры также провели откровенные обсуждения конкретных путей сотрудничества для успеха второго саммита КНДР - США", - приводит агентство слова представителя администрации президента Республики Корея.

Ким Ый Гём отметил, что Трамп заявил о больших ожиданиях от предстоящего саммита. "Он [Трамп] намерен обсудить с президентом Мун Чжэ Ином итоги переговоров [с лидером КНДР Ким Чен Ыном] и дальнейшие шаги", - также указал представитель Голубого дома.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

9 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.