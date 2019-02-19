Минобороны Венесуэлы заявило, что военные страны не будут отвечать на зарубежные призывы

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские военные подчиняются только приказам правительства президента Николаса Мадуро и не будут отвечать на призывы властей США и других стран. Об этом заявило во вторник министерство обороны южноамериканской республики.

"Национальные боливарианские вооруженные силы никогда не будут подчиняться приказам ни иностранных правительств или государств, ни властей, полномочия которых не были подтверждены суверенной волей народа", - говорится в заявлении.

По словам минобороны, венесуэльские военные "продолжат находиться в боевой готовности в приграничных районах, чтобы не допустить какого-либо покушения на территориальную целостность" Венесуэлы.

Накануне президент США Дональд Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида в Майами предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны, в частности пропустить гуманитарный конвой и быть амнистированными, либо "потерять все".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Гуайдо утверждает, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом, и призвал военных не препятствовать ввозу иностранной гуманитарной помощи, в том числе от Соединенных Штатов. Мадуро назвал инициативу США об оказании гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу" и призвал сограждан отказаться от нее.