Канадцы убедились, что здоровье задержанного по подозрению в шпионаже Уилана не ухудшилось

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники посольства Канады в России посетили во вторник задержанного по подозрению в шпионаже Пола Уилана и общались с ним на протяжении полутора часов. Об этом сообщил во вторник брат задержанного - Дэвид Уилан - в материале, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

По его словам, сотрудники посольства Канады "смогли подтвердить, что состояние здоровья [Уилана] не изменилось за время, прошедшее с момента посещения его сотрудниками консульства США на прошлой неделе". Канадские дипломаты предложили Уилану подписать доверенность, которая, по словам его брата, "необходима для того, чтобы члены семьи могли заниматься его личными делами в период, когда он не имеет такой возможности".

Ранее задержанный направил по почте в посольство США документ, в котором выражается его согласие на отмену положений Закона о неприкосновенности частной жизни. Этот закон, принятый в США в 1974 году, определяет порядок сбора, хранения, использования и распространения информации о частных лицах, которая хранится в архивах различных федеральных ведомств и запрещает распространение информации о частном лице без его письменного согласия.

Родственники Уилана, по словам его брата, "поддерживают регулярный, почти ежедневный контакт с сотрудниками Госдепартамента, работающими в посольстве США в Москве, а также с сотрудниками Американской гражданской службы в Вашингтоне".