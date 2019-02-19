Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в Молдавии перед выборами

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране на этой неделе. В ходе прямой линии на сайте "Одноклассники" во вторник он призвал своих сторонников быть готовыми массово выйти на акцию протеста.

"Среда, четверг, пятница - это дни, когда могут ударить по институту президента, могут жестко ударить по одной из партий, которую могут снять с выборов. У нас не будет другого выхода, чем массово выйти на площадь и не признать эти выборы", - призвал президент.

Он объяснил свои опасения решением парламента собраться на заседание в четверг. "Зачем они это делают за два дня до выборов? Если пойдут на снятие одной политической силы или двух, то у нас нет вариантов, - сказал Додон. - Когда я выйду и призову, необходимо, чтобы десятки тысяч были у администрации президента".

Согласно опросам общественного мнения, поддерживающая президента оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова может получить в будущем парламенте примерно половину мандатов. Остальные разделят между собой проевропейская Демократическая партия Молдовы, которая контролирует сегодня правительство, а также оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), в который вошли проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда".

Додон не согласен с действиями проевропейского большинства в парламенте как по проблемам внутренней политики, так и во внешнеполитических вопросах. Он выступает за сбалансированные отношения между Востоком и Западом, а также за восстановление отношений с Россией, которую премьер-министр Молдавии Павел Филип рекомендовал не посещать чиновникам в целях безопасности. В декабре 2018 года глава республики объявил о создании национального движения в поддержку президента. В январе этого года он встретился с активистами, которые были представлены в основном отставными военнослужащими.