Президент Молдавии связывает конфликт вокруг посла в Москве с парламентскими выборами

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон связывает конфликт вокруг посольства в Москве с проходящей в республике предвыборной кампанией. В ходе прямой линии на сайте "Одноклассники" во вторник Додон дал понять, что за этим стоят его политические оппоненты - контролирующая правительство проевропейская Демократическая партия Молдовы.

"Я твердо убежден, что все действия в отношении посольства связаны с парламентскими выборами <…> Это еще один из антироссийских шагов, за которым стоит геополитика", - сказал Додон. По его словам, "молдавскому послу в РФ Андрею Негуце правительство инкриминирует некоторые вещи, которые не соответствуют действительности".

На прошлой неделе министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии направило правительству запрос об отзыве Негуцы, не объяснив после журналистам причины такого решения. После этого в посольстве началась проверка.

Додон заверил, что не одобрит решение о смене главы представительства в Москве. "Отзыв послов - это право президента, которое не обойти", - подчеркнул он. Додон отметил, что полностью доверяет Негуце и считает, что дипломат выполняет возложенные на него обязанности в интересах страны.