Трамп заявил, что не торопится с вопросом денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление американский лидер сделал перед журналистами в Белом доме. Его высказывания транслировали американские новостные телекомпании.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Я особо не тороплюсь. Не проводятся [в КНДР ядерные и ракетные] испытания. Пока нет испытаний, я не тороплюсь... У меня нет жестких сроков", - отметил президент, говоря о том, что денуклеаризация - его цель.

"Я считаю, что Северная Корея и председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] задумали что-то очень позитивное. И мы скоро это узнаем", - подчеркнул Трамп.

Он назвал "очень захватывающим" грядущий американо-северокорейский саммит, в результате которого, по его словам, "многое может произойти". При этом глава государства указал, что санкции против КНДР остаются в силе.

Трамп подчеркнул, что во вторник уже провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, во время которого обсудил предстоящий саммит США - КНДР. Глава Белого дома отметил, что обсудит в среду этот же вопрос с японским премьером Синдзо Абэ.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

9 февраля Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.