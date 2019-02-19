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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска уничтожили командные пункты террористов на юге провинции Идлиб

Среди убитых значится один из полевых командиров "Джебхат ан-Нусры" Амин Аскар

ТАСС, 19 февраля. Артиллерия сирийской армии нанесла во вторник удары по позициям террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) к югу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Как сообщило агентство SANA, в результате атаки было уничтожено несколько командных пунктов противника. Боевики понесли потери, среди убитых - один из полевых командиров "Джебхат ан-Нусры" Амин Аскар.

Правительственные силы открыли огонь в ответ на нарушения бандформированиями режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. Во вторник боевики вновь обстреляли населенные пункты в соседней провинции Хама, которые находятся под защитой сирийских войск, в том числе христианский город Мхарде. В воскресенье в ходе обстрела был нанесен материальной урон теплоэлектростанции, расположенной в его окрестностях.

По информации агентства, боевики дважды за сутки открывали огонь из минометов по жилым кварталам Алеппо. Снаряды разорвались в западной части города, на улице Нил и в районе Джамият-эз-Захра, в результате получил ранение один ребенок.

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