Украинский суд арестовал землю Загаецкого мужского монастыря УПЦ

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Шумский районный суд Тернопольской области наложил арест на землю, на которой расположен Загаецкий Иоанновский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сказано в определении суда от 15 февраля, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Согласно данным досудебного расследования, депутаты местного сельсовета в декабре 2015 года передали участок земли площадью 1,22 га в постоянное пользование Загаецкому монастырю. Однако по тому же адресу находится памятник архитектуры местного значения, в том числе церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года. "Установлено, что сессия Великозагаецкого сельского совета при принятии вышеуказанных решений вышла за пределы своих полномочий", - сказано в тексте документа.

По данным суда, передача земельного участка противоречит двум статьям Земельного кодекса Украины. На основании этого прокуратура Тернопольской области возбудила уголовное дело о злоупотреблении властью или служебным положением.

Суд постановил "наложить арест путем запрета совершения каких-либо действий, направленных на отчуждение следующего имущества: комплекса монастыря святого Иоанна Милостивого ХVII века (церковь Святителя Иоанна Милостивого 1636 года, корпус келий конца XVIII века и Святых ворот 1989 года сооружения), земельного участка для строительства и обслуживания зданий общественных и религиозных организаций "Святителя Иоанна Милостивого Загаецкий мужской монастырь Тернопольской епархии Украинской православной церкви" площадью 1,2227 га".

Иоанновский Загаецкий монастырь - православный мужской монастырь Тернопольской епархии в честь святого Иоанна Милостивого, основанный в 1626 году в селе Загайцы Кременецкого уезда Волынской губернии. При Иоанновском храме был открыт скит для монахов из Почаевской лавры. Решением священного Синода УПЦ от 18 октября 2007 года обитель получила статус епархиального мужского монастыря, наместником утвержден иеромонах Геронтий (Галий).