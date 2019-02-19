Венесуэла закрыла морскую границу с несколькими островами в Карибском море

ТАСС, 19 февраля. Власти Венесуэлы закрыли морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов, препятствуя прибытию на территорию страны как морских, так и воздушных судов с островов Аруба, Кюрасао и Бонайре, входящих в состав Королевства Нидерландов. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на венесуэльского вице-адмирала Кинтеро Мартинеса.

Мартинес не уточнил, по какой причине закрыта граница, однако, как отмечает Reuters, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки гуманитарной помощи через Кюрасао 23 февраля.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Ранее Гуайдо сообщил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.