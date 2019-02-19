Армия ОАЭ закупила военной продукции почти на $2 млрд в третий день IDEX 2019

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов подписали контрактов на поставку вооружений и военной техники (ВиВТ) на сумму 4,87 млрд дирхамов ($1,8 млрд) в третий день 14-й международной выставки вооружений IDEX 2019. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете выставки.

"Общая сумма соглашений на поставку ВиВТ, подписанных ВС ОАЭ в третий день IDEX 2019, составила 4,878 млрд дирхамов, при этом на долю иностранных компаний пришлось 514,8 млн дирхамов ($190 млн), а эмиратских - 4,363 млрд дирхамов ($1,61 млрд)", - проинформировали в оргкомитете.

Крупнейшим соглашением стал контракт на поставку ВС ОАЭ боевых бронированных машин Arma с колесной формулой 8х8 общей стоимостью 2,428 млрд дирхамов ($898 млн) в интересах Сухопутных войск. С Россией был заключен контракт стоимостью 57,9 млн дирхамов ($21,4 млн) на поставку 100-миллиметровых боеприпасов для боевых машин пехоты БМП-3 Сухопутных войск ОАЭ.