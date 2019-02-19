Спецпредставитель США по КНДР отправился на переговоры в Ханой

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн отправляется во вторник в Ханой для подготовки второй встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, намеченной на 27-28 февраля. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Наш спецпредставитель по Северной Корее Стив Бигэн едет сегодня в Ханой. Он будет продолжать вести подготовку США ко второму саммиту, который пройдет на следующей неделе", - сказал Палладино.

Бигэн ранее заявлял, что рассчитывает провести со своим коллегой из КНДР еще одну личную встречу до американо-северокорейского саммита, который пройдет в Ханое в конце февраля.