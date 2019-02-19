МИД Кубы призвал мировое сообщество противостоять военному вмешательству в дела Венесуэлы

ГАВАНА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство Кубы считает опасным вмешательство во внутренние дела Венесуэлы под предлогом решения сложной гуманитарной ситуации и призывает мировое сообщество выступить в защиту мира и уважения национального суверенитета Боливарианской Республики. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес.

"Правительство Кубы призывает международное сообщество встать на защиту мира и выступить против военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, - отметил глава ведомства. - Необходимо придерживаться пути диалога и безусловного уважения суверенитета Венесуэлы". Он отметил, что администрация США оказывает давление на страны - члены ООН для принятия своего проекта резолюции по урегулированию кризиса, который содержит призыв к проведению в Венесуэле новых президентских выборов.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Гуайдо утверждает, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. Вашингтон, чтобы оказать ему поддержку, ранее заявил о готовности поставить в Венесуэлу продовольствие и медикаменты на сумму более $20 млн. Мадуро назвал инициативу США об оказании гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу" и призвал сограждан отказаться от нее.