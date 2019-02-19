Госдепартамент подтвердил задержание граждан США на Гаити

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент во вторник подтвердил информацию о задержании американских граждан на Гаити, при этом не уточнив число задержанных.

"Полиция Гаити задержала группу людей, в которой были граждане США. Из соображений защиты личной информации я не могу рассказать больше. Когда задерживают граждан США, мы сразу запрашиваем консульский доступ, чтобы предоставить необходимую помощь", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино во время брифинга для прессы.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что пять граждан США были задержаны на Гати во время массовых беспорядков на острове. По данным телекомпании, их подозревают в заговоре, однако официальные обвинения им не предъявлены.

В минувший четверг Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на Гаити. Протесты на Гаити начались 7 февраля. По данным Agence France-Presse, с тех пор не менее семи человек погибли. Президент Гаити Жовенель Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из- за беспорядков и призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса.