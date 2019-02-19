NYT: Трамп пытался вмешаться в расследование по делу своего бывшего юриста

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивался того, чтобы вести расследование по делу его бывшего адвоката поручили прокурору, являющемуся сторонником американского лидера. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times .

По сведениям ее источников, Трамп обратился с этой просьбой к Мэтью Уитэкеру, который с ноября 2018 года по текущий месяц являлся исполняющим обязанности министра юстиции США. Президент США якобы предложил ему поручить руководить разбирательством генеральному прокурору Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Берману, который считается сторонником Трампа. Уитэкер не выполнил просьбу хозяина Белого дома, в частности, поскольку Берман до этого заявил, что не будет заниматься расследованием. По оценке издания, приведенные в публикации утверждения могут служить основанием для того, чтобы заподозрить Трампа в препятствовании правосудию.

Расследование, о котором идет речь, вели в отношении бывшего юриста Трампа Майкла Коэна. В декабре 2018 года он были приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений. В августе 2018 года он признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.

Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Издание отмечает, что после отказа Уитэкера отношение Трампа к нему изменилось в худшую сторону. В этом месяце новым министром юстиции и генеральным прокурором США стал Уильям Барр. Уитэкер ранее на слушаниях заявлял законодателям, что Трамп никогда не оказывал на него давление в связи с проведением расследований. Как сообщается в публикации, в настоящее время демократы в Палате представителей Конгресса США проводят в отношении Уитэкера расследование, его подозревают в даче ложных показаний.

Как заявили в минюсте США, Уитэкер по-прежнему настаивает на том, что Трамп не обращался к нему с подобными просьбами, в том числе и в связи с расследованием по делу Коэна. Президент США во вторник на вопрос о том, делал ли он это, ответил: "Нет, я не знаю, с чего вы это взяли". Его слова привели корреспонденты пресс-пула Белого дома.

Опасность импичмента

Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Сам президент США неоднократно заявлял об обратном.

В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что американские законодатели будут вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот лично отдал распоряжение Коэну заплатить Клиффорд и Макдугал за молчание.

Телеканал CNN в конце 2018 года сообщал со ссылкой на источники, что Трамп в разговорах с помощниками открыто выражал озабоченность по поводу того, что демократы, под контролем которых сейчас находится нижняя палата Конгресса, запустят процедуру импичмента президента.