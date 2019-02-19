Беналля поместили под стражу за нарушение правил судебного контроля

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Экс-помощник президента Франции Александр Беналля помещен под стражу в связи с несоблюдением правил судебного контроля. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвоката.

По его данным, Беналля был вызван во вторник утром следственными судьями на допрос. 31 января сайт Mediapart опубликовал отрывки аудиозаписи разговора Беналля с его бывшим помощником Венсаном Кразом, который также проходит в качестве обвиняемого по делу об избиении участников манифестации в Париже. При этом правилами судебного контроля им запрещены общение и встречи.

В январе этого года французская юстиция официально предъявила обвинения Беналля в незаконном использовании дипломатических паспортов. Он был тогда помещен под стражу в рамках открытого 29 декабря 2018 года дела, касающегося незаконного получения официальных документов. По истечении 24 часов Беналля был отпущен на свободу, но за ним был установлен судебный контроль.

В августе прошлого года администрация президента Франции Эмманюэля Макрона уволила бывшего президентского помощника в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. В связи с увольнением Беналля лишился права на обладание дипломатическим паспортом, однако, как было установлено, продолжал использовать его во время зарубежных поездок.