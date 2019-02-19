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Brexit

Sky: Лондон выступит в среду с новыми предложениями по условиям Brexit

Новых предложений будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение сделки по условиям "развода" с ЕС через британский парламент, отметил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли
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© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Великобритания выступит в среду с новыми правовыми предложениями по условиям Brexit, которые разработал генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Об этом сообщил в эфире во вторник телеканал Sky News со ссылкой на информацию, полученную от министра по вопросам Brexit Стивена Баркли.

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Баркли рассчитывает, что новых предложений окажется достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение сделки по условиям "развода" с Брюсселем через британский парламент и вывести весь процесс из политического тупика.

Согласно переданной телеканалом информации, британское правительство отказалось от компромиссного варианта сделки, предложенного заместителем министра по делам регионов и местного самоуправления Китом Малтхаусом. Этот вариант продлевал на год - до конца 2021 года - переходный период после Brexit и предусматривал замену спорного механизма под названием "бэкстоп", призванного не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Вместо "бэкстопа", вызывающего неприятие у большинства британских парламентариев, Малтхаус, как сообщила газета The Guardian, предлагал ввести соглашение о свободной торговле между Великобританией и Ирландией, в котором предусматривалось применение неизвестной доселе технологии ухода от таможенного контроля. Британское правительство сочло это предложение слишком сложным для того, чтобы успеть придать ему правовую форму в остающиеся до Brexit несколько недель, но пообещало сделать его предметом обсуждения на дальнейших переговорах между Лондоном и Брюсселем, которые будут проходить уже после формального выхода страны из европейского сообщества, намеченного на 29 марта. В настоящий же момент британские власти рассчитывают получить от Брюсселя правовые гарантии, что действие "бэкстопа" будет ограничено во времени.

Как сообщила во вторник Еврокомиссия, ее глава Жан-Клод Юнкер встретится в среду в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Британская пресса ожидает, что стороны попытаются сдвинуть с места проблему "бэкстопа", которая является камнем преткновения для одобрения сделки с Брюсселем Палатой общин.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitМэй, Тереза
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