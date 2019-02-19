Sky: Лондон выступит в среду с новыми предложениями по условиям Brexit

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Великобритания выступит в среду с новыми правовыми предложениями по условиям Brexit, которые разработал генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Об этом сообщил в эфире во вторник телеканал Sky News со ссылкой на информацию, полученную от министра по вопросам Brexit Стивена Баркли.

Баркли рассчитывает, что новых предложений окажется достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение сделки по условиям "развода" с Брюсселем через британский парламент и вывести весь процесс из политического тупика.

Согласно переданной телеканалом информации, британское правительство отказалось от компромиссного варианта сделки, предложенного заместителем министра по делам регионов и местного самоуправления Китом Малтхаусом. Этот вариант продлевал на год - до конца 2021 года - переходный период после Brexit и предусматривал замену спорного механизма под названием "бэкстоп", призванного не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

Вместо "бэкстопа", вызывающего неприятие у большинства британских парламентариев, Малтхаус, как сообщила газета The Guardian, предлагал ввести соглашение о свободной торговле между Великобританией и Ирландией, в котором предусматривалось применение неизвестной доселе технологии ухода от таможенного контроля. Британское правительство сочло это предложение слишком сложным для того, чтобы успеть придать ему правовую форму в остающиеся до Brexit несколько недель, но пообещало сделать его предметом обсуждения на дальнейших переговорах между Лондоном и Брюсселем, которые будут проходить уже после формального выхода страны из европейского сообщества, намеченного на 29 марта. В настоящий же момент британские власти рассчитывают получить от Брюсселя правовые гарантии, что действие "бэкстопа" будет ограничено во времени.

Как сообщила во вторник Еврокомиссия, ее глава Жан-Клод Юнкер встретится в среду в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Британская пресса ожидает, что стороны попытаются сдвинуть с места проблему "бэкстопа", которая является камнем преткновения для одобрения сделки с Брюсселем Палатой общин.