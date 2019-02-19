Бразилия доставит гуманитарную помощь к границе с Венесуэлой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 февраля. /ТАСС/. Бразильское правительство создает специальную группу, которая займется доставкой предназначенной для Венесуэлы гуманитарной помощи к границе с этой страной. Об этом сообщил во вторник Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Правительство Бразилии создает специальную межминистерскую группу, чтобы определить логистику оказания гуманитарной помощи народу Венесуэлы по просьбе исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо (лидера оппозиции, провозгласившего себя главой государства - прим. ТАСС) начиная с 23 февраля", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало государственное телевидение. По словам представителя Болсонару, данная операция будет проводиться совместно с США. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, будут ли американские самолеты доставлять гуманитарную помощь на территорию Бразилии.

Регу Баррус пояснил, что речь идет преимущественно о продуктах питания и медикаментах, которые будут направлены в центры сбора в населенных пунктах Боа-Виста и Пакарайма (штат Рорайма на севере страны). Оттуда, по замыслу бразильских властей, эту помощь будут забирать "венесуэльские грузовики с венесуэльскими водителями".

Ранее Гуайдо сообщил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.