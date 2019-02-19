МИД Кубы назвал клеветой заявления Трампа о присутствии кубинских военных в Венесуэле

ГАВАНА, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы опровергло информацию о присутствии кубинских военных на территории Венесуэлы после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.

"Обвинения президента США в том, что Куба "располагает частной армией" в Венесуэле, являются необоснованными. Мы требуем представить доказательства и отвергаем эту клевету самым решительным и категоричным образом", - сообщил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Трамп в понедельник в ходе своего выступления в Майами в Международном университете штата Флорида заявил, в частности, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "контролируется военными Кубы".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.