МИД Швеции вызывает посла Венгрии из-за высказывания вице-премьера

СТОКГОЛЬМ, 20 февраля. /ТАСС/. Посол Венгрии в Швеции вызван в министерство иностранных дел королевства. Причиной стала реакция венгерского вице-премьера Жольта Шемьена на высказывание министра социального страхования Швеции Анники Страндхелл. Об этом во вторник сообщило Sveriges Radio.

"Встреча состоится завтра, в среду", - пояснил представитель МИД Пешман Фиврин.

"То, что происходит в Венгрии, вызывает тревогу. Теперь [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан хочет, чтобы появилось больше "настоящих" венгерских детей. Политика навевает воспоминания о 30-х годах", - написала Страндхелл на минувшей неделе в Twitter. После этой записи МИД Венгрии вызвал к себе посла Швеции в Будапеште и выразил ему протест.

Венгерский вице-премьер Жольт Шемьен назвал в свою очередь Аннику Страндхелл "бедным существом". "Чего должна хотеть Венгрия, как не рождения венгерских детей... Я думаю, то, что сказало бедное существо, само является самой ненормальностью", - цитирует Шемьена телеканал СВТ.

По словам Фиврина, именно это высказывание стало причиной вызова посла Венгрии в МИД Швеции. "Мы находим это высказывание неприемлемым", - заявил он.