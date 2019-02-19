Оппозиция в Венесуэле заявила, что доставка гумпомощи в страну пройдет при участии граждан

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция намерена 23 февраля доставить в страну гуманитарную помощь при массовом участии сограждан. Об этом рассказал во вторник в интервью газете El Nacional депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Мануэль Оливарес. Законодательный орган контролируют политические противники правительства президента Николаса Мадуро.

"Мы не можем раскрывать нашу тактику, но я могу сказать, что мы пройдем, - сказал Оливарес. - Это [доставка помощи] будет опираться на массовое привлечение венесуэльцев в стране и за ее пределами". Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что иностранная гуманитарная помощь будет доставлена в республику в любом случае, несмотря на заявления правительства об обратном.

Мадуро счел инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Тем не менее 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.