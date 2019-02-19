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Трамп продлил на год санкции в отношении членов бывшего руководства Ливии

Президент США заявил, что ситуация в Ливии представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкционный режим, действующий в отношении бывшего руководства Ливии и детей свергнутого главы государства Муаммара Каддафи. Об этом говорится в уведомлении американского лидера Конгрессу, которое распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Ливии по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - отмечается в послании Трампа законодателям. В связи с этим специальный режим, действующий с 25 февраля 2011 года, продлевается на год.

Санкции действуют на основании исполнительного указа, впервые подписанного президентом-демократом Бараком Обамой. Указ требует ежегодного продления. Согласно тексту, рестрикции вводятся против всех детей Каддафи, ключевых членов его правительства и тех, кто каким-либо образом причастен к нарушениям прав человека в Ливии.

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Обама, БаракСШАЛивияТрамп, Дональд
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