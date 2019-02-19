В Великобритании депутат покинула Лейбористскую партию, обвинив ее лидера в антисемитизме

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Депутат Палаты общин британского парламента Джоан Райан заявила вечером во вторник о своем выходе из рядов Лейбористской партии и решении примкнуть к созданной днем ранее семью бывшими парламентариями-лейбористами независимой депутатской группе. Причиной выхода Райан, представляющей избирательный округ Северный Энфилд, стала, по ее словам, политика антисемитизма, пронизавшая руководящие ряды оппозиционной политической силы, включая лидера лейбористов Джереми Корбина.

"Я не могу оставаться членом Лейбористской партии, когда ее руководство дозволяет, чтобы евреев безнаказанно оскорбляли, жертв таких оскорблений поднимали на смех", - подчеркнула депутат в специальном заявлении. Она также полагает, что руководство партии занимается "демонизацией и делегитимизацией" Государства Израиль.

По словам Райан, лидер Лейбористской партии стоит во главе "культуры антиеврейского расизма и ненависти к Израилю", она считает, что Корбин не годится для исполнения роли премьер-министра страны. Парламентарий также охарактеризовала окружение Корбина как "сталинистскую клику".

"Величайшая честь всей моей жизни - представлять избирателей Северного Энфилда, - добавила Райан. - И я продолжу представлять их и выступать в их защиту как член независимой группы парламентариев".

Группу, о которой упомянула депутат, сформировали в понедельник семь парламентариев: Люсиана Бергер, Крис Лесли, Анджела Смит, Гэвин Шукер, Майк Гейпс, Энн Коффи и Чака Умунна, которые также демонстративно покинули ряды лейбористов из-за того, что руководство партии, по их мнению, следует ультралевому курсу и замечено в антисемитских настроениях. В свою очередь Корбин выразил разочарование произошедшим расколом, заметив, что семь депутатов "сочли невозможным продолжать совместную работу над политикой Лейбористской партии, которая воодушевила миллионы [избирателей] на последних выборах".

До демарша фракция лейбористов в Палате общин состояла из 255 депутатов, теперь ее формируют 247 парламентариев.