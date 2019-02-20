Мадуро призвал Гуайдо объявить внеочередные выборы в парламент

КАРАКАС, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру оппозиции страны Хуану Гуайдо, провозгласившему себя главой государства, объявить выборы в парламент. Об этом он заявил во вторник во время своего выступления перед выпускниками медицинского университета. Трансляция велась в Twitter.

"Почему он не объявит выборы, чтобы его сместили с помощью голосования народа? Пусть этот назначивший себя [президентом] клоун инициирует выборы, чтобы его скинули голосованием", - заявил Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.