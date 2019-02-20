Глава МИД Японии не считает размещение комплексов Aegis Ashore в стране нарушением ДРСМД

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Предстоящее размещение в Японии наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore не может считаться нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку Токио не является его участником и, соответственно, не несет каких-либо обязательств в соответствии с этим документом. Такое заявление сделал в среду глава японского МИД Таро Коно в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента в ответ на просьбу одного из депутатов дать ответ на обвинения со стороны России в нарушении ДРСМД.

Что такое Aegis Ashore и чем он опасен для России

"Наша страна, - сказал он, - не является участником этого договора. Следовательно, Япония не несет каких-либо обязательств по ДРСМД и не может его нарушать".

Японский министр обороны Такэси Ивая 8 февраля утверждал в парламенте, что закупаемые в США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore не будут обладать возможностями, позволяющими запускать крылатые ракеты "Томагавк". По словам главы военного ведомства, эти установки предназначены исключительно для перехвата баллистических ракет.

5 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Японии установок системы глобальной противоракетной обороны США нарушает условия ДРСМД. Как пояснил министр, Aegis Ashore формально развертываются для того, чтобы запускать противоракеты, но в то же время эта установка может использоваться для запуска ударных крылатых ракет наземного базирования Tomahawk, что является прямым нарушением договора.

Правительство Японии в декабре 2017 года утвердило решение о размещении в стране двух наземных установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены.

США в начале этого месяца объявили, что 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода перестанут быть его участником, если со стороны Москвы не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. О приостановке участия в договоре 2 февраля объявил и президент России Владимир Путин. При этом он поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике и подчеркнул, что американская сторона должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.