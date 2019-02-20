СМИ: Ким Чен Ын после встречи с Трампом может посетить Китай

СЕУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить с визитом Китай после проведения 27-28 февраля встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в Пекине.

Агентство отмечает, что в прошлом году через неделю после встречи с Трампом в Сингапуре Ким Чен Ын отправился в КНР, чтобы проинформировать ее председателя Си Цзиньпина об итогах переговоров. За месяц до поездки в Сингапур Ким Чен Ын также побывал в Китае.

Не исключено, что так произойдет и в этот раз, полагает источник Yonhap. "На данный момент высока вероятность визита Ким Чен Ына в Китай в марте", - подчеркнул он. Лидер КНДР за последний год четыре раза встречался с Си Цзиньпином.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

9 февраля Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.