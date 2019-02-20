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Трамп намерен выдвинуть Джеффри Розена на должность замглавы минюста

Кандидатура подлежит утверждению верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил намерение выдвинуть Джеффри Розена на должность заместителя министра юстиции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп заявил о намерении выдвинуть Джеффри Розена из штата Вирджиния на должность заместителя генпрокурора в министерстве юстиции", - говорится в сообщении. В настоящее время Розен занимает должность заместителя главы министерства транспорта США.

Кандидатура Розена подлежит утверждению верхней палатой Конгресса США.

Ранее стало известно, что Род Розенстайн сложит с себя полномочия первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора США в середине марта. Это обусловлено тем, что Сенат Конгресса США 14 февраля утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны.

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Трамп, Дональд
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