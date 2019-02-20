Суд в Таиланде разрешил экстрадировать россиянина Дмитрия Украинского в США

БАНГКОК, 20 февраля. /ТАСС/. Уголовный суд Бангкока разрешил экстрадировать в США российского гражданина Дмитрия Украинского, приговоренного в Таиланде к 10 годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом было объявлено в среду на судебном заседании в таиландской столице.

"Суд принял решение об экстрадиции россиянина Дмитрия Украинского в США", - зачитал вердикт судья, добавив, что это первый случай в королевстве, когда одобряются два подобных запроса на одного и того же человека. В прошлом году суд в Таиланде одобрил экстрадицию Украинского в Россию. Отмечается, что решение об экстрадиции в ту или иную страну будут принимать центральные органы власти Таиланда.

Россиянин может в течение 30 дней подать апелляцию на сегодняшнее решение суда.

15 июля 2016 года Украинский был задержан у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в изолятор временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан таиландским судом в связи с обвинением в отмывании денежных средств на территории США. 1 августа 2016 года заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подписал запрос в Генеральную прокуратуру Королевства Таиланд о его выдаче российской стороне. Переданным документом предусмотрена как процедура экстрадиции, так и возможность депортации.

Таиланд регулярно депортирует в Россию преступников, разыскиваемых по линии Интерпола. Какого-либо соглашения, регламентирующего процедуры экстрадиции, между государствами до сих пор не заключено.