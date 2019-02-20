Абэ: Токио выступает за ликвидацию всех ракет и оружия массового поражения КНДР

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за полную ликвидацию баллистических ракет КНДР всех типов и любой дальности, а также ее оружия массового уничтожения. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Он ответил таким образом на высказанные одним из депутатов подозрения в том, что США на переговорах с КНДР могут удовлетвориться ликвидацией только межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Пхеньяна, способных угрожать американской территории.

"Правительство Японии, - сказал премьер, - ясно требует ликвидации всех баллистических ракет Северной Кореи любой дальности. Мы настаиваем также на уничтожении в проверяемой и необратимой форме не только ее ядерного оружия, но и других видов средств массового уничтожения, включая биологические и химические". Абэ подчеркнул, что неоднократно доводил такую позицию Токио до сведения президента США Дональда Трампа.

Правительство Японии, как сообщило 18 февраля информационное агентство Киодо, опасается того, что Вашингтон может удовлетвориться договоренностью об уничтожении только МБР Пхеньяна, оставив в неприкосновенности его ракеты средней дальности, способные поражать цели на японской территории.

Трамп в начале месяца сообщил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в Ханое 27-28 февраля. Как передал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ: Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако содержание этих положений пока не было конкретизировано.