МИД Пакистана вызвал временного поверенного Индии для объявления протеста

ИСЛАМАБАД, 20 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Пакистана вызвало во вторник временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде для объявления протеста в связи с преследованием пакистанских дипломатов в Индии. Об этом в среду сообщает телеканал Geo.tv .

"Начальник департамента Тихоокеанского региона Имтиаз Ахмад вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалита для объявления решительного протеста в связи с прошедшими в Индии 18 февраля антипакистанскими демонстрациями, - сообщил МИД. - Протестующим позволили вплотную подойти к воротам пакистанского представительства несмотря на присутствие сил безопасности Индии". "Было подчеркнуто, что, несмотря на уже объявленный протест правительству Индии, направленные против посольства и представителей Пакистана угрожающие шаги, а также звонки на горячую линию дипмиссии с оскорблениями продолжаются", - отметили в МИД.

"Пакистан обращается к Индии с требованием немедленного всестороннего расследования фактов серьезного нарушения безопасности и принятия дополнительных мер для обеспечения охраны посольства Пакистана, дипломатов и членов их семей в Нью-Дели", - передает внешнеполитическое ведомство.

Террорист 14 февраля в штате Джамму и Кашмир подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной, перевозившей более 2,5 тыс. человек. Ответственность за нападение взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - радикальная сепаратистская группировка, выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. Боевики "Джаиш-е-Мухаммад" базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию.

После теракта, унесшего жизни 45 человек, между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке ответственной за нападение группировки и обещали принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада. Индийская сторона заявила о наличии у нее доказательств причастности к атаке Пакистана, который, в свою очередь, отвергает эти обвинения.