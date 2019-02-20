BrahMos Aerospace разрабатывает ракету для подводного старта из торпедного аппарата

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace ведет работы над новой ракетой для подводных лодок, которую можно будет запускать и из шахты подводной лодки, и из торпедного аппарата. Об этом сообщил ТАСС главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак в кулуарах международной выставки Aero India 2019.

"Подводные испытания ракеты для шахтного пуска мы уже произвели. Идет разработка ракеты для того, чтобы можно было ее запускать и из торпедного аппарата. Испытания такой ракеты планируются через три-четыре года", - сказал Патхак.

Он отметил, что такая ракета создается для перспективных подводных лодок.

"Сейчас идет обсуждение проекта новой индийской подводной лодки. Мы рассчитываем, что этот вариант новой ракеты будет устанавливаться на такой подлодке", - добавил собеседник агентства.