Истребители Су-30МКИ смогут поднимать пять ракет BrahMos

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Истребители Су-30МКИ смогут поднимать сразу пять новых ракет BrahMos, разработку которых ведет совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace. В настоящее время Су-30МКИ поднимают только одну ракету под фюзеляжем.

Об этом сообщил ТАСС главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace Правин Патхак в кулуарах международной выставки Aero India 2019.

"Мы исходим из того, что истребители Су-30МКИ смогут оснастить сразу пятью новыми ракетами BrahMos NG, которые разрабатываются для легких истребителей. Мы планируем, что Су-30МКИ сможет нести по две ракеты под каждой плоскостью крыла и еще одну под фюзеляжем", - сказал Патхак.

"В настоящее время Су-30МКИ поднимают только одну ракету под фюзеляжем. Новые ракеты значительно увеличат возможности самолета", - добавил он.