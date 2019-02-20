Microsoft сообщила о кибератаке на сотрудников центров политисследований в Европе

ТАСС, 20 февраля. Компания Microsoft сообщила в среду об кибератаке против сотрудников известных центров политических исследований в Европе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"В рамках работы Центра оперативной информации об угрозах и Отдела по борьбе с цифровой преступностью компании Microsoft мы недавно обнаружили попытки совершить атаки против демократических институтов в Европе", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, хакеры попытались взломать учетные записи, принадлежащие сотрудникам базирующегося в США, но действующего также в Европе Германского фонда Маршалла, европейского отделения американского Аспенского института, а также Немецкого общества внешней политики. Всего атаке подверглись 104 аккаунта сотрудников этих организаций, работающих в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Сербии и Франции.

Американская корпорация немедленно оповестила все организации о произошедшем для того, чтобы они вовремя могли принять меры по противодействию внешней угрозе. Как указали в Microsoft, все атаки были зарегистрированы в период с сентября по декабрь 2018 года. Эксперты Microsoft расследуют эту кибератаку, чтобы установить ее источник, однако компания выражает уверенность в том, что ее совершила группа хакеров, известная под названием Strontium.

Компания напоминает о том, что в 2019 году состоятся выборы в Европейский парламент, а также национальные выборы в нескольких странах Европы, и добавляет: "Мы наблюдали и продолжаем наблюдать попытки национальных государств и других сил оказать влияние на выборы в демократических странах по всему миру, включая Европу". В своем заявлении компания Microsoft сообщила, что она расширяет зону действие своей программы защиты учетных записей для клиентов, действующих в сфере политики. Ранее эта программа была доступна для клиентов в США, Канаде, Ирландии и Великобритании, отныне к ним были добавлены еще 12 стран - Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.

В заявлении Microsoft не содержится обвинений в адрес какого-либо конкретного государства в причастности к кибератаке против сотрудников центров политических исследований в Европе. Однако американская телекомпания CNN в среду обвинила в этой атаке Россию. По ее данным, за попыткой кибервзлома стоит хакерская группа Fancy Bear, известная также под названием Strontium. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям, в которых ее обвиняют пресса, спецслужбы и правительства стран Запада.