Абэ заявил, что Токио пока не добился нужного результата на переговорах с Москвой

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что история, возможно, даст суровую оценку его неспособности добиться нужного Токио результата на переговорах с Россией о мирном договоре. Он заявил об этом в среду в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Политические деятели, - сказал он, - постоянно стоят перед вопросом о том, как посмотрит история на их усилия. На переговорах с Россией, к сожалению, пока не удалось добиться результата. Так что история, возможно, даст этому суровую оценку".

Премьер при этом заверил, что на переговорах о мирном договоре он придерживается прежней последовательной позиции Японии. "Северные территории [так в Токио именуют южную часть Курил] - это острова, где наша страна обладает суверенитетом", - сказал он.

Синдзо Абэ вновь отказался по требованию депутата от оппозиции заявить, что южная часть Курил находится под "незаконной оккупацией" и является "исконной территорией" Японии. Однако он отметил, что "такой позиции придерживаются многие жители" страны.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.