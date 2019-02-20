Эксперты заявили, что признание ФРГ Гуайдо и.о. главы Венесуэлы носит спорный характер

ТАСС, 20 февраля. Эксперты германского парламента пришли к выводу, что решение властей ФРГ о признании оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы не соответствует принятой в Германии практике и носит спорный характер с точки зрения международного права. Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на заключение экспертизы, проведенной по запросу Левой партии.

Согласно мнению аналитиков, признав Гуайдо главой Венесуэлы, правительство Германии не только отклонилось от традиции признавать лишь страны, а не их лидеров, но и "сомнительно" отнеслось к принципу невмешательства во внутренние дела другого государства. Специалисты также отмечают, что этот шаг был преждевременным со стороны ФРГ. Вопросы экспертов вызвал тот факт, что страны ЕС стали считать Гуайдо главой Венесуэлы еще до того, как тот успел проявить себя во властных структурах страны.

Зампредседателя фракции Левой партии в Бундестаге Хайке Хензель считает, что германское правительство ходит "по тонкому льду международного права". Она назвала занятую в отношении Венесуэлы позицию Германии "опасным нарушением табу", а само правительство "пособниками США", использующими, по мнению депутата, каждую возможность поспособствовать политическим решениям американских коллег, Ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрём подчеркивала, что с точки зрения международного права ЕС не признает Гуайдо, но открыто поддерживает его. Она отметила, что слово "признать" применяется лишь к государствам.