Суд предписал выплатить $3,7 млн компенсаций эвакуированным из Фукусимы в 2011 году

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии и компания оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) будут обязаны выплатить компенсации на сумму 419 млн иен ($3,7 млн) жителям префектуры Фукусима, которые были вынужденно эвакуированы после аварии на одноименной АЭС в марте 2011 года. Соответствующее решение вынес в среду окружной суд Иокогамы.

В общей сложности иск подали 175 человек. Они требовали от государства и энергокомпании 5,4 млрд иен ($48 млн). В результате суд частично удовлетворил требования 152 истцов, в настоящее время проживающих в префектурах Токио и Канагава. В решение суда также отмечается, что аварию на станции можно было бы предотвратить, в частности, за счет установки аварийных генераторов.

Это уже восьмой подобный иск в отношении Tokyo Electric Power и пятый против центрального правительства Японии.

В марте 2011 года в результате удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, а на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет. Кроме того, в пострадавших районах продолжается дезактивация почвы и различных объектов.