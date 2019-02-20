МИД Китая не располагает информацией о встрече Ким Чен Ына и Си Цзиньпина

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомства Китая не располагает сведениями о возможной встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в среду заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"У меня нет никакой информации по данному вопросу", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о возможности проведения подобной встречи после завершения переговоров лидеров КНДР и США во Вьетнаме.

Он также отметил, что "дальнейший американо-северокорейский диалог будет способствовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова". "Мы поддерживаем усилия двух сторон в проведении диалога и консультаций. Китай также надеется, что в ходе очередного саммита будут достигнуты позитивные результаты, способствующие дальнейшей денуклеаризации", - добавил Гэн Шуан.

Ранее информационное агентство Yonhap сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын в марте может посетить Китай после проведения 27-28 февраля встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, чтобы проинформировать председателя КНР об итогах состоявшихся переговоров. Лидер КНДР за последний год четыре раза встречался с Си Цзиньпином.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

9 февраля Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Ханое 27-28 февраля.