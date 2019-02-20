Премьер Испании не пояснил, готов ли будет помиловать каталонских сепаратистских политиков

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес уклонился от ответа, готов ли он помиловать лидеров сепаратистского каталонского движения в случае обвинительных вердиктов. Соответствующий вопрос премьеру задал в среду лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера в ходе заседания Конгресса депутатов (нижняя палата парламента).

"Вы можете заверить, что никогда не помилуете путчистов?", - спросил глава политической силы. Ривера также поинтересовался, готов ли председатель правительства вести переговоры с представителями каталонских партий, поддерживающих выход региона из состава Испании, после следующих всеобщих выборов, намеченных на 28 апреля.

Премьер проигнорировал данные вопросы. "Вы [Ривера] просили выборы в течение нескольких месяцев, и не вижу, чтобы теперь вы были очень рады, - сказал Санчес. - У вас в шкафу должно быть много курток, и сейчас вы надели ту, что напоминает крайне правую".

Суд по делу лидеров сепаратистского процесса стартовал 12 февраля. Перед ВС предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.