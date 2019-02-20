В Египте казнили девять человек, осужденных по делу об убийстве генпрокурора страны

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Египетские власти привели в исполнение в среду смертные приговоры в отношении девяти человек, осужденных на казнь за причастность к убийству генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

Всего по делу об убийстве генпрокурора проходили 67 человек, 16 из них находились в бегах. В июле 2017 года 28 обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение за подготовку и реализацию заговора против генерального прокурора республики, незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Им также инкриминировалось членство в террористической группировке внутри Египта и присоединение к международной террористической организации за его пределами, сотрудничество с исламским палестинским движением ХАМАС, незаконное проникновение через границу. Генпрокуратура изначально добивалась для подсудимых максимального наказания.

Хишам Баракат умер 29 июня 2015 года в результате подрыва его автомобиля. Заложенная в припаркованную машину бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями генерального прокурора доставили в больницу, где он скончался.

Баракат был назначен на свой пост в июле 2013 года - спустя неделю после низложения военными исламистов, и именно при нем были начаты судебные разбирательства по наиболее крупным процессам в отношении руководства ныне запрещенной и признанной террористической ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), в том числе экс-президента Мухаммеда Мурси.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. организация "Братья-мусульмане" признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.