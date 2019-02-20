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Reuters: визит Нетаньяху в Москву отложен на несколько дней

По данным источника агентства, новую дату визита назначат в ближайшее время

ТАСС, 20 февраля. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, намеченные на 21 февраля, отложены на несколько дней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильский официальный источник.

"Встреча, запланированная на завтра, между премьер-министром и президентом Путиным, была отложена на несколько дней, по договоренности обеих сторон, - цитирует агентство слова израильского официального лица. - Они проведут телефонный разговор завтра, новая дата встречи будет назначена скоро".

Как отмечает в свою очередь газета The Jerusalem Post, визит Нетаньяху в Москву был отложен в связи с "политической ситуацией". Издание сообщает, что на 21 февраля Нетаньяху назначил встречи с лидерами израильских политических партий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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