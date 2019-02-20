Источник: послы ЕС включили в черный список 8 россиян за инцидент в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) включил в черный список еще восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и продлил действие всего этого списка на полгода - до 15 сентября. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник.

"Послы 28 стран ЕС приняли решение о продлении на полгода запретительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. В список также включены восемь физических лиц, ответственных за инцидент в Керченском проливе", - заявил он.

Он уточнил, что это решение будет формально утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта. Тогда же станут известны фамилии восьми россиян, которым запретят въезд на территорию Евросоюза и ограничат доступ к его банковской системе. Всего в список после очередного расширения будет входить 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юрлица - главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Действие этого списка продлевается дважды в год - до 15 марта и 15 сентября.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. США и ЕС потребовали освобождения украинских моряков, не дожидаясь решения суда.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море. В Росморречфлоте эту информацию опровергли, заявив, что запрета для прохода судов через Керченский пролив нет.