{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Обновлено 

Источник: послы ЕС включили в черный список 8 россиян за инцидент в Керченском проливе

Их фамилии станут известны в первую неделю марта
Описание
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) включил в черный список еще восемь россиян за инцидент в Керченском проливе и продлил действие всего этого списка на полгода - до 15 сентября. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"Послы 28 стран ЕС приняли решение о продлении на полгода запретительных мер в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. В список также включены восемь физических лиц, ответственных за инцидент в Керченском проливе", - заявил он.

Он уточнил, что это решение будет формально утверждено Советом ЕС и вступит в силу в первую неделю марта. Тогда же станут известны фамилии восьми россиян, которым запретят въезд на территорию Евросоюза и ограничат доступ к его банковской системе. Всего в список после очередного расширения будет входить 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юрлица - главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Действие этого списка продлевается дважды в год - до 15 марта и 15 сентября.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские суда проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ. США и ЕС потребовали освобождения украинских моряков, не дожидаясь решения суда.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море. В Росморречфлоте эту информацию опровергли, заявив, что запрета для прохода судов через Керченский пролив нет.

Теги
РоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Глава МИД Британии уверен, что Лондон сохранит тесные отношения с ЕС в области обороны
Планируется совместно работать над вопросами безопасности и международной политики
Читать полностью