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Глава МИД Британии уверен, что Лондон сохранит тесные отношения с ЕС в области обороны

Планируется совместно работать над вопросами безопасности и международной политики

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Великобритания настроена на тесные отношения с ЕС в области безопасности и обороны после Brexit. Об этом заявил в среду глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая в Берлине в Фонде Конрада Аденауэра.

"Невзирая на Brexit, европейские государства смотрят на большинство вещей, актуальных для будущего, с практической точки зрения - разделяют общие ценности, тесно работают над вопросами обороны, безопасности, международной политики. Лично я уверен, что это продолжится", - отметил он.

"Мы подошли к концу одной стадии в наших отношениях, но это значит, что начинается новая фаза", - сказал министр. По его словам, европейские страны объединяют общие ценности, и после Brexit в этом смысле ничего не поменяется. Он отметил, что нужно сохранить как можно более тесные отношения не только в обороне, но и в торговле.

"Все мы заинтересованы в дальнейшем процветании", - указал глава дипломатии. "Нельзя ждать, пока вопросы, связанные с Brexit разрешатся сами по себе. Ставки слишком высоки" , - сказал Хант.

Ход Brexit

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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