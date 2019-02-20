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В ОБСЕ призвали Киев уважать право журналистов на конфиденциальность источников

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал право журналистов на защиту конфиденциальных источников "ключом к свободной прессе и расследовательской журналистике"

ТАСС, 20 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду призвал украинские власти уважать право журналистов на конфиденциальность их источников. Об этом сообщила его пресс-служба.

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"Право журналистов на защиту конфиденциальных источников - это ключ к свободной прессе и расследовательской журналистике, - заявил Дезир. - Я призываю власти уважать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты пишут о проблемах, представляющих интерес для общества".

Пресс-служба отметила, что данное заявление было сделано "после решения суда в Киеве, постановившего раскрыть документы новостного портала "Новое время", включая переписку одного из его журналистов".

Ранее Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Нового времени", а также к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении журналиста Кристины Бердинских в рамках расследования, касающегося статьи о дочери экс-зампрокурора Киевской области. 26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Суд уже трижды переносил его рассмотрение, следующая попытка назначена на 6 мая.

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