Янукович призвал украинцев защитить Украину от нынешней власти

ТАСС, 20 февраля. Экс-президент Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с годовщиной государственного переворота в стране, в котором призвал их "защитить Украину от последствий правления нынешней власти и положить конец ее антинародной политике".

"Я призываю все здравомыслящие и ответственные силы на Украине объединиться как внутри страны, так и за ее пределами для того, чтобы остановить эту власть, прекратить страдания украинского народа и завершить конфликт в Донбассе", - заявил он. Янукович подчеркнул необходимость "добиться примирения и восстановления мирной и процветающей Украины". "Отказ от идеологии ненависти и радикализма и прямые переговоры с народом Донбасса - первый и единственно правильный шаг к началу процесса национального примирения", - считает экс-президент.

Вместо еврозарплат евротарифы

Госпереворот февраля 2014 года, по его словам, превратил мирную, стабильную и процветающую страну в руину. "Декорации из лжи и обмана рассыпались, и каждый смог сам убедиться, что прошедшие пять лет - самые черные годы в истории независимой Украины. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС оказалось губительным для украинской экономики - оно принесло не "европейские зарплаты", а лишь европейские тарифы, вдобавок к уничтожению промышленности <...> Предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны, чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности", - перечислил Янукович проблемы, с которыми в результате пятилетнего правления новой власти столкнулась страна.

Не мирный протест, а захват власти

Бывший глава государства уверен, что события на Майдане "никогда не имели ничего общего с "мирным протестом". "Так называемые герои-революционеры были случайной бандой только на первый взгляд. Они имели четкий план захвата власти, ключевой частью которого были массовые убийства на Майдане", - подчеркнул он. В результате, "единожды благословив насилие над правоохранителями на Майдане, новая власть срослась с преступностью и сделала Украину опасной для жизни и бизнеса".

Янукович отмечает, что не снимает с себя ответственности за произошедшее, но при этом напоминает и об ответственности европейских лидеров за то, как развивались события в феврале 2014 года. "Я пытался найти мирное, политическое и цивилизованное решение. Я должен был найти способ прекратить беззаконные действия и провокации радикалов и вернуть ситуацию в мирное русло... К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавшим мирное урегулирование ситуации".

В результате произошедший на Украине государственный переворот, по его словам, "потряс основы мирового и европейского порядка". "Это преступление запустило процесс братоубийственной войны, принесло горе, нищету и разруху украинцам. Ни о каком "достоинстве" речи не шло. Подло и жестоко власть принялась уничтожать каждого, кто не согласился с новыми "порядками", - подчеркнул он.

Пять лет лжи и обмана

"Одним из тех, кто все эти пять лет активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания", был президент Петр Порошенко, добавляет Янукович. "На протяжении своего президентства он врал всем - украинскому народу, иностранным партнерам. Он врал о скором мире, об экономике, о будущем нашей страны. Он врал о себе и своих чувствах к украинцам, на камеры умываясь крокодиловыми слезами. Ради сиюминутной наживы Порошенко даже пошел на одно из самых страшных своих преступлений - посягнул на свободу вероисповедания и использовал вопросы веры для своей политической выгоды", - перечисляет экс-президент и напоминает согражданам о приближающихся выборах главы страны.

"От их результатов зависят надежды Украины на мир и восстановление. Власть пойдет на все ради сохранения власти - на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен - народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут все вещи своими именами", - уверен Янукович.