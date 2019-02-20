ОАЭ подписали контракт с Россией на модернизацию БМП-3

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов подписали контракт с Россией на модернизацию их боевых машин пехоты БМП-3. Об этом ТАСС сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мухаммед Хамис аль-Хасани.

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"С российским акционерным обществом был подписан контракт стоимостью 7,346 млн дирхамов ($2,71 млн) на модернизацию боевых машин пехоты БМП-3 ВС ОАЭ. Соглашение будет выполнять в интересах Сухопутных войск ОАЭ", - сообщил аль-Хасани на подведении итогов четвертого дня 14-й международной выставки вооружений IDEX 2019, проходящей с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

Других сведений о контракте генерал не привел.

Выполнять техническое обслуживание БМП-3 будет компания Trust International. "С этой целью мы подписали контракт стоимостью 300 млн дирхамов ($110 млн)", - проинформировал аль-Хасани.

На вооружении армии ОАЭ состоит порядка 1 тыс. боевых машин пехоты БМП-3.