СМИ: в минобороны Эстонии не исключили, что страна готовится к войне

ТАЛЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Эстония, если судить по ее инвестициям в сферу обороны, готовится к войне. Такое мнение высказал в среду руководитель отдела по оборонным инвестициям министерства обороны страны Кусти Сальм, выступая на проходящей здесь конференции Eesti 100Pluss Visioon.

"Самое важное, что я сейчас скажу, - это с политической точки зрения немного некорректно - но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне, - приводит его слова газета Postimees. - Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства министерства обороны и Сил обороны".

"Действительно, то, что мы сегодня закупаем, то, что мы делаем в обучении, является связанной с безопасностью подготовкой к войне", - добавил он.

Ранее Рийгикогу (парламент Эстонии) одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на 2019 год, в котором общий объем расходов и инвестиций составит €11,31 млрд, доходов - €11,06 млрд. Расходы на оборону в будущем году вырастут почти до 2,2% ВВП. Примерно 40% всего оборонного бюджета будет потрачено на различные закупки, также вырастут зарплаты кадровых военных.