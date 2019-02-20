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Второй саммит США — КНДР

Абэ надеется, что саммит США и КНДР поможет решить проблему денуклеаризации

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что предстоящая вторая по счету встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына поможет достичь прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил в среду журналистам по итогам телефонного разговора с американским президентом.

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"Мы согласовали наши позиции в преддверии нового саммита лидеров США и Северной Кореи. Япония и США продолжат тесно сотрудничать по ракетно-ядерной проблеме Северной Кореи, а также по крайне важной для нас проблеме похищенных японских граждан. Президент Трамп пообещал оказать содействие по этому вопросу", - сказал Абэ.

"Я надеюсь, что предстоящая встреча приведет к решению ядерной и ракетной проблем, а также проблемы похищенных японских граждан и поможет процессу становления мира и стабильности в Восточной Азии", - добавил премьер.

По его словам, после саммита, он вновь проведет разговор с Трампом, чтобы напрямую узнать от него о результатах переговоров.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСингапурКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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