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Президент Молдавии опроверг сообщения о внутренней проверке в посольстве в Москве

По словам Игоря Додона, распространение подобной информации связано с политической борьбой перед парламентскими выборами

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон в среду опроверг заявление молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) о том, что оно проводит проверки в посольстве страны в Москве, а также последующие за ним сообщения в СМИ.

"Политическое шоу. Я разговаривал с Андреем Негуцэ (послом Молдовы в Москве), не проводилось никаких рейдов", - цитирует в среду слова главы государства молдавская газета Ziarul National. На прошлой неделе молдавское внешнеполитическое ведомство направило в правительство запрос об отзыве Негуцы, не объяснив причины своего решения. Додон предупредил, что не подпишет соответствующий указ. "Отзыв послов - это право президента, которое не обойти", - пояснил он.

Глава государства также пояснил, что распространение информации о проверках в посольстве и ситуация с запросом об отзыве посла связаны с политической борьбой перед парламентскими выборами. "Это еще один из антироссийских шагов, за которым стоит геополитика", - подчеркнул он.

Во вторник представитель МИДЕИ Валерий Русу рассказал журналистам, что в посольстве проводилась проверка. Он отказался объяснить ее причины и пообещал уточнить подробности позднее. После этого заявления молдавское издание Decide со ссылкой на источник в министерстве сообщило, что одно из зданий посольства в Москве арендует организация, представляющая молодежное крыло Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), и хранит там агитационный материал с призывами голосовать за социалистов, которые поддерживают президента.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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